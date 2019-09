D'Police sicht am Kader vun dësen Objeten Zeien, déi eventuell méi wëssen.

Am Zesummenhang mat engem Déifstall, respektiv engem Abroch, goufen dës Géigestänn an engem Appartement an der Stad Lëtzebuerg fonnt.

De Besëtzer, respektiv Persounen, déi Infoen iwwert déi genannte Géigestänn hunn, solle sech bei der Stater Police um 24 440 1000 mellen.