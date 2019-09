E 47 Joer ale Mann war am Juli 2016 zu Bieles ouni Führerschäin ënnerwee an dat trotz Fuerverbuet vun 2010 bis 2031, spréch ganzer 21 Joer.

Domat hat de Beschëllegte keng gutt Kaarten de Mëttwoch um Stater Geriicht.

„Dir haalt Iech zanter 2004 un Näischt a fuert egal wéi: Ouni Assurance, ouni Ceinture, ze séier, Dir telefonéiert, baut en Accident... Dir musst Iech un de Code de la route halen, maacht et awer ni! Dass Dir kee Führerschäi méi kritt, wonnert keen!", sot de Riichter.

AUDIO: Ouni Führerschäin ënnerwee trotz Fuerverbuet bis 2031 / Rep. Eric Ewald (20.9.19)

Dëse war net erfreet iwwert d'Äntwerten, déi hie vum Ugekloten op seng Froen krut - oder och net krut. Dat, wat him an dësem Fall géif virgehäit ginn, wär d'Realitéit, huet de Mann gemengt, dee vum Riichter ënnert anerem nach ze héiere krut: „Dir hutt e Casier vu 6 Säiten a sidd x-mol condamnéiert ginn! Dir sëtzt am Prisong dofir - dat misst ee jo awer iergendwann verstoen!?" Doropshi sot den Ugekloten, hie kritt de Permis refuséiert, obwuel hien d'Verspriechen hätt, fir eng Aarbecht ze kréien. Zum Enn vun der Sëtzung zou hat sech de Mann awer nach fir dës Faiten entschëllegt.

Woubäi hire Client, sou seng Affekotin Me Reibel, am Juni ewell op en Neits veruerteelt gouf, wéinst enger Affär vun 2017. De Mandant wär laang Beruffschauffer gewiescht a séiz den Ament zu Schraasseg, op Grond vu Verkéiersinfraktiounen. „Wann en et elo net versteet, dann ni méi!", sot d'Affekotin, an där hiren An de Riichter sech an dësem Fall op eng symbolesch Prisongsstrof limitéiere sollt.

Fir d'Vertriederin vum Parquet schwätzt dem Mann säi Casier dogéint Bänn: Dora stéingen exklusiv Infraktiounen zum Code de la route, wéi 8 Stéck wéinst Fueren ouni Permis. De Beschëllegte géif net verstoen, dass ee sech ouni Führerschäin net hannert d'Steier setzt, a wär sech de Faiten net bewosst. Dofir misst elo vläicht eng Strof gesprach ginn, déi de Mann waakreg rësele géif: Zwee Joer Prisong, eng Geldstrof an e Fuerverbuet vun annerhallwem Joer huet si an deem Sënn als adequat empfonnt. Den 3. Oktober gëtt d'Uerteel gesprach.