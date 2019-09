RTL huet mam Petz Bartz iwwert dësen net alldeeglechen an net ganz ongeféierlechen Tournage geschwat.

De grousse Reportage, deen RTL e Mëttwoch den Owend op der Tëlee gewisen hunn, huet en Donneschdeg fir vill Reaktioune gesuergt. Schon en Donneschdeg de Moien huet den Ausseminister Jean Asselborn um Radio op dee Reportage reagéiert, deen den RTL-Journalist Petz Bartz dëse Summer a Syrien gedréit huet.

Hien hat déi Rees op sech geholl, fir dësen Interview mam Steve Duarte ze maachen, deen den Ament an engem geheime syresche Prisong setzt an dat an engem Gebitt dat vun de Kurde gehale gëtt.

Mir hu mam Petz Bartz iwwert dësen net alldeeglechen an net ganz ongeféierlechen Tournage geschwat. Och fir de routinéierte Journalist war dësen Tournage nämlech eppes aussergewéinlech wärend deem hie villes erlieft huet.

De Reportage "Vu Meespelt an den Jihad"

En Donneschdeg de Moie war de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn den Invité vun der Redaktioun op RTL Radio an huet sech do zum Fall "Steve Duarte" geäussert.

