De Projet ass mat 10 Partnerorganisatiounen zesummen ausgeschafft ginn.

Den Nohaltegkeetsrot an d’Uni Lëtzebuerg hunn en Donneschdeg de Mëtten e Projet virgestallt, deen d'Acteuren déi am Sënn vun der Nohaltegkeet wëllen handele besser vernetze soll. De Projet ass mat zéng Partnerorganisatiounen zesummen ausgeschafft ginn, déi d’Zivilgesellschaft, Entreprisen, Schoulen, Gemengen an d’Fuerschung vertrieden. An Zukunft soll jiddereen, deen eng Iddi huet, déi der Ëmwelt notze kéint, se hei kenne virstellen.

Virgestallt gouf den neien Internetsite um Ëmweltministère um Kierchbierg – dësen ënnerstëtzt de Projet an e soll och en Tool fir d’Regierung ginn. Um Site fënnt een elo schonn eng ganz Rei Projete vu Schoulen, Entreprisen an Organisatiounen. Zum Beispill vun "Enercoop", eng Energiekooperativ, déi Solarpanelë bedreift. An Zukunft soll jidderee kenne säi Projet op déi sougenannte Wëssensplattform eropluede kennen.