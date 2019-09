Déi 60 Hektar, déi zu 9/10 op Escher an zu 1/10 op Schëfflenger Terrain leien, solle mat neiem Liewe gefëllt ginn.

Déi al Arbedsfriche vun Esch/Schëffleng ginn nees mat Liewe gefëllt. Um Donneschdeg den Owend gouf den neie Quartier mam provisoreschen Numm "Uelzecht" virgestallt. Op 60 Hektar, déi zu 90% op Escher Territoire stinn an zu 10% der Schëfflenger Gemeng gehéieren, sollen 2040 eng 10.000 Mënsche wunnen a schaffen. Den Architektebüro COBE vu Kopenhagen huet de Concours gewonnen, un deem véier international Büroen deelgeholl haten.

Frank Vansteenkiste, President vun Agora: De Büro COBE an Urban agency, déi dëse Concours gewonnen hunn, hu virun allem mat ganz vill aler Bausubstanz bestach, déi een erhale wëll a wou een nei Funktiounen dra virgesinn huet. Si hu bestach mat ganz vill Flexibilitéit. Esou eng Friche ze reconvertéieren dauert jo 30 bis 40 Joer. A si si relativ flexibel mat de Baufelder ëmgaangen, sou dass mir als Agora, den Entwéckler, dann ëmmer kënnen op Saache reagéieren an net esou e starre Masterplang hunn, wéi mer dat vläicht nach um Belval haten. An da muss ee soen: voilà en dänesche Büro, ganz innovativ a puncto Mobilitéit.

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Deen neie Quartier soll un Zuch, Bus an Tram ugebonne ginn. Minimum 30 Prozent vun de Wunnengen à coût modéré sinn um Site geplangt. Dernieft sollen 3 Primärschoule an ee Lycée entstoen. Ier et awer mat de Bauaarbechte lassgeet, mussen déi al Friche sanéiert ginn. Dëst ka bis zu 3 Joer an Usproch huelen.

De Reportage mat Biller den Owend um 19h30 am Journal op der Tëlee.

PDF: Schreiwes iwwert d'Ausstellung "Quartier Alzette"