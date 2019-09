Wéi kann et sinn dass 2019 hei am Land respektiv an der Haaptstad nach Ofwaasser vun den Toiletten an e Floss oder eng Baach ka lafen?

Zënter e Mëttwoch ass dann awer och offiziell confirméiert, dass esou eppes net just duerch eng Pann am System ka geschéien, mä dass et an der Stad ëmmer nach Plaze gëtt, wou Fäkale reegelméisseg an der Péitruss landen, amplaz am Knascht-Waasser-Kanal.

Stellt iech vir, Dir hutt grad e chict Appartementer kaf, tëscht Hollerech an der Gare, sëtzt op der Terrasse an op eemol fänkt et zolidd u mat mëffelen. Nee, net no Fritten, mä no Egout, no Toilette. De Sproch, ah, et gëtt aner Wieder, passt hei net. Et ass ganz einfach d'Péitruss, déi facht. Well vun der Hollerecher Säit erfort, all dat dra leeft, wat een op der Toilette lass gëtt! Net appetitlech, gell! Éischter eng Schwéngerei, un där wuelverstanen net all Haus ronderëm de Boulevard Charles Marx oder d'Rue de la Vallée Schold ass, mä méi wéi eent. De System ass deen, dass et e Reewaasserkanal gëtt, an als zweeten, e Kanal fir d'Knaschtwaasser, kréie mer gesot. An dass genee dat kann de Problem sinn, weess een op der Stater Gemeng, dohier kommen déi falsch Uschlëss, an ëm déi këmmert sech um Kanal-Amt.

Merde alors! Knascht an der Péitruss © Monique Kater

Et leeft een also dem Knaschtwaasser hannendrun, erkläert d'Stad Lëtzebuerg, déi zwar Kaarten huet vun der Kanalisatioun, awer net onbedéngt weess, wie wat a senger Wunneng wou uschléisst. Spéitstens fir d'LUGA, d'Lëtzebuerger Gaardenausstellung 2023, misst den Toilettëpabeier dach awer aus dem renaturéierten Dall verschwonne sinn. Ënnert deem Drock gouf elo eng Persoun engagéiert, déi bei d'Leit schelle geet, erkläert d'Simone Beissel, déi als Schäffin responsabel ass, fir déi ënnerierdesch Stroossen.

Technesch Hëllef gëtt sech vu spezielle Basengen erwaart. En Éischte funktionéiert zënter 2012. Een Zweete kënnt bei d'Nei Bréck, an da nach en Drëtten nieft de Garer Quartier. Am sougenannte First Flush System fänken d'Maschinnen d'Waasser op, dat vun uewen an dat knaschtegt, a sollen et da fäerdeg bréngen, dat aus den Toilettë kontrolléiert a Richtung Kläranlag ze dirigéieren. Eréischt wann all dës Mesuren en place wieren, wier d'Qualitéit vum Waasser prett, fir eng Renaturéierung. Besser wier et, well deen een oder aneren Tourist kéint sech effektiv 2023 op d'Hollerecher Säit vun der Péitruss verlafen. An dann: Et Merde Alors.