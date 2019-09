D'Situatioun an de Lëtzebuerger Bëscher ass eescht. Hëtztwellen an d'Dréchent setzen de Fiichten ellen zou. De "Borkenkäfer" huet sech massiv ausgebreet.

Ronn d'Halschent vun de Fiichte si scho concernéiert. Déi doudeg Beem musse sou séier et geet ewech gemaach ginn. De Pit Everling war bei e betraffene Bëschbesëtzer kucken.

AUDIO: De Fiichte geet et net gutt / Reportage vum Pit Everling

Fir d'Beem vum Proprietär Jean Berns vu Feelen ass et ze spéit. D'Fiichte sinn dout a musse gehae ginn, wéinst engem ganz klenge Käfer. E Bild, wat fir de Winfried von Loë vun der Associatioun „Lëtzebuerger Privatbësch“ quasi Alldag ass. Zënter annerhallwem Joer ass de Borkenkäfer d'Haapthema.



Winfried von Loë: Die hohen Temperaturen bringen mit sich, dass die Familie der Borkenkäfer (besonders Buchdrucker und Kupferstecher) sich ausgezeichnet vermehren können und unsere Fichte befallen.

Sie bohren sich durch die Rinde in das Wasserleitungssystem der Bäume und bringen die Fichten zum absterben.



Déi natierlech Ofwiermechanisme vum Bam funktionéiere wéinst der Hëtzt an der Dréchent net.

Éischt Indicen, datt e Bam befall ass, si brong Krounen, Lächer an der Schuel a Miel beim Stamm. Krank Fiichte mussen esou séier wéi méiglech eraus aus dem Bësch, fir ze evitéieren, datt d'Käfere weider bei déi nächst Beem fléien.

An d'Plaz wäerte Beem geplanzt ginn, déi den zukünftege Klimakonditioune besser ugepasst sinn.



Winfried von Loë: Wir müssen versuchen mehr Mischwälder zu schaffen, wobei die auch keine Garantie sind, dass der Borkenkäfer sich nicht entwickelt.



Concernéiert Proprietäre kréie beim Reboisement gehollef. D'Aidë goufen elo scho verduebelt, weider Mesure sollen nokommen, heescht et vun der Naturverwaltung. Den Direkter vun der ANF, Frank Wolter sot eis, d'Situatioun wier eescht, et géif een eng Pandemie riskéieren.

Frank Wolter: Ech mengen d'Fiicht wäert iwwerliewen, haaptsächlech och dann am Éislek. Am Guttland stelle mer fest, datt déi meescht Bestänn réckleefeg sinn. Et ka gutt sinn, datt mer an den nächsten 10 Joer nobäi keng Fiichte méi am Guttland wäerte hunn.



D'Fiichte maache ronn e Véierel vum Lëtzebuerger Bestand aus. D'Holz kënnt virun allem an der Constructioun an den Asaz.



Dem Jean Berns säin ausgedréchent Holz ass elo net méi vill wäert.

Jean Berns: Fir déi Beem déi 60 Joer al sinn hätt een am Duerchschnëtt e Präis vu 60€ de Kubikmeter kritt. Deen ass elo op 20€ gefall. Et ass net just en ekonomesche Verloscht, mäi virun allem eng Zerstéierung vun der Landschaft.



Et wier op alle Fall kee gutt Gefill, fir nozekucken, wann esou e Bësch ewech gemaach muss ginn, nodeems ee joerzéngtelaang dra geschafft huet.