Um 18.14 Auer gouf de CIS Gréiwemaacher-Mäertert wéinst engem Accident an der Sortie Mäertert op der A1 a Richtung Tréier geruff.

Hei hat e Chauffer, wuel well et him schlecht gouf, d'Kontroll op der Sortie Mäertert iwwert säi Gefier verluer an ass duerch d'Ofspärunge gaangen an op d'Opfaart fir d'A1 geroden. D'Gefier ass dunn do an d'Leitplanke gerannt an duerch de Schock zeréck op d'Spur katapultéiert ginn. Dobäi huet dem Auto béid Spure blockéiert. Den Automobilist, deen eleng a sengem Won souz, gouf dobäi verwonnt a gouf vum Samusdokter op der Plaz behandelt. Dono koum hien an d'Spidol.

© CIS Gréiwemaacher-Mäertert © CIS Gréiwemaacher-Mäertert © CIS Gréiwemaacher-Mäertert

Wéinst den Rettungs- an Opraumaarbechten an och dem Rettungshelikopter gouf d'Opfaart Mäertert a béid Richtunge fir ronn eng Stonn gespaart. Duerch den Accident ass héije Materialschued entstanen.

Nieft dem CIS Gréiwemaacher-Mäertert waren och hir Kollege vu Manternach op der Plaz, esou wéi de Samu aus der Stad, en Helikopter vun der Air Rescue, de Ponts et Chaussées an e puer Policepatrulle vu Gréiwemaacher.