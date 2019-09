Et ass den Optakt vun enger ganzer Serie vu Protestaktiounen, déi sech iwwert déi ganz Woch soll zéien. Och zu Lëtzebuerg gëtt matgemaach.

D'Jugendbeweegung Fridays for Future rechent mat Honnertdausende vu Participanten. Och hei zu Lëtzebuerg ass haut eng grouss Aktioun geplangt. Um 11 Auer de Moien versammele sech déi Jonk virun der Stater Gare a ginn dann zesumme bis op d'Kinnekswiss an de Stater Park, wou Riede gehalen a Concerten sinn.

D'Schüler goufen am Virfeld iwwert déi sozial Netzwierker vu Youth for Climate Luxembourg opgeruff um 10 Auer de Moien den Unterrecht ze verloossen. Youth for Climate huet en Donneschdeg den Owend matgedeelt, dass een am Kontext vun der Maniff eng Entrevue am Educatiounsministère gehat hätt. Wéi et heescht, hätten déi Jonk virgeschloe krut, dass d’Direktiounen an de Lycéeën net méi gezwonge sinn, en Non-excusé ze ginn, wann d’Schüler eng Excuse hunn, déi vun den Elteren ënnerschriwwen ass.

Youth for climate-Maniff: Lycéeën net gezwongen Non-excusé fir Schüler ze ginn, Pirate schreiwen Excusen

Den Educatiounsministère huet dëst dann och confirméiert an ënnersträicht an engems, dass d’Decisioun an d’Responsabilitéit bei den Eltere läit, wann déi eng Excuse ënnerschreiwen. D'Enseignantsgewerkschaft SEW hat sech schonn en Donneschdeg solidaresch mat de Schüler gewisen, déi wëlle manifestéieren an een Appell un d'Léierpersonal gemaach, si net ze bestrofen.

Fir déi international Streikwoch, déi haut ufänkt, hunn Aktivisten Protester an iwwer 2.600 Stied a bal 160 Länner annoncéiert. Eleng bei eisen däitschen Noper sinn haut an Dosende vu Stied iwwer 500 Aktiounen an Demonstratioune geplangt.

Eng vun de gréissten Aktiounen ass awer zu New York, wou e Méindeg eng sëlleche Staats- a Regierungscheffen vir de Klimasommet vun de Vereenten Natiounen erwaart ginn. Bei der Protestaktioun zu New York ass och déi schwedesch Klimaaktivistin Greta Thunberg dobäi, déi d'Fridays for Future - Protester initiéiert huet. D'Schüler vun 1.700 Schoulen zu New York kruten d'Erlaabnis haut bei der Demonstratiounen dobäi ze sinn.

Den Optakt hunn de Moien Zéngdausende vu Schüler an Australien gemaach. Ënnert anerem zu Sydney an zu Melbourne si Protester geplangt. An der Stad Alice Springs, am Zentrum vun Australien, haten sech Honnerte vu Leit demonstrativ op de Buedem geluecht an hu sech dout gestallt.