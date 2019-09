RTL Informatiounen no, huet de René Kollwelter rezent schrëftlech seng Demissioun eragereecht.

U sech wier dem LSAP-Politiker an Ex-Deputéierte säi Mandat eréischt am Abrëll 2020 ausgelaf. Wéi et aus gutt informéierte Sourcen heescht, dierft de Successeur och nees op Initiative vun de Sozialisten genannt ginn.

E weideren Changement, deen awer gewosst war, ass deen um Poste vum Vize-President, wou de Romain Nati muss ersat ginn, deem säi Mandat no 15 Joer nächste Mount ausleeft. De Romain Nati hat iwwregens 2004 den Nicolas Schmit am héije Gremium ersat.

RTL Informatiounen no, gëtt de Poste vum Romain Nati duerch e Staatsrotsmember ersat, dee vun deene Grénge wäert proposéiert ginn.