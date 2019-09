Am ganze waren 9 Luxusautoe saiséiert ginn, 6 dovu ware geklaut. Déi organiséiert Band hat iwwer Méint a Geschäfter an Autoe geklaut, och zu Lëtzebuerg.

Den 13. September waren zu Metz an Ëmgéigend 6 Persounen interpelléiert ginn, déi ënner Verdacht stinn, zanter Mäerz a Geschäfter, souwéi Luxusautoen an den Departementer Moselle a Meurthe-et-Moselle an hei zu Lëtzebuerg geklaut ze hunn.

Wéi de Parquet vun Nanzeg um Freideg de Moie bekannt ginn huet, wieren déi 6 Persounen elo offiziell ugeklot ginn. Déi éischt Indicë vun der Enquête hätten erginn, dass ee mat enger organiséierter Band vu Verbriecher ze dinn hätt, déi vu Lëtzebuerg bis an déi ëstlech Pyrenäen aktiv war.

Am ganze waren 9 Luxusautoe saiséiert ginn, 6 dovu ware geklaut.

Donieft hunn d'Enquêteuren och Immatrikulatiounsplacken a ronn 11.000 Euro Boergeld matgeholl.