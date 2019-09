De Chômage zu Lëtzebuerg klëmmt weider. Op e Joer gekuckt, war et am August e plus vun 2,9%.

Dat sinn 434 Chômeure méi. Am Ganzen sinn elo 15.370 Leit op der Sich no enger Schaff.



De Chômagetaux läit bei 5,4% Links PDF: Schreiwes vun der Adem, Chômage 08.2019

PDF: Chômage Chiffre-clés 08.2019