Den 11. Abrëll 2018 war zu Bouneweeg een Automobilist vun der Police erschoss ginn, dee sech virun de Beamte wollt duerch d'Bascht maachen.

Bei enger regulärer Kontroll um leschte Steiwer wollt sech den Automobilist duerch d'Bascht maachen. Dobäi huet hien op e Polizist, deen aus sengem Auto geklomme war, fir de Mann unzehalen, duergehalen.

De Beamten huet vu senger Déngschtwaff Gebrauch gemaach an op de Mann, deen eleng a sengem schwaarze Mercedes souz, geschoss. Aenzeien haten deemools vun 3-4 Schëss geschwat.

De Chauffeur gouf vun op d'mannst enger Kugel getraff, huet doropshin d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer, ass laanscht d'Mauer vun engem Haus geschruppt an an e Bam gerannt. Op der Place Léon Xlll war d'Flucht domadder eriwwer.

Den Automobilist war am Laf vum Nomëtteg u senge Blessure gestuerwen.

8 Deeg no den déidleche Schëss zu Bouneweg hat de Parquet Detailer iwwer den Doudege matgedeelt, nodeems d'Autopsie gemaach ginn ass.

De Mann wier 51 Joer al gewiescht, en Hollänner, deen an Däitschland gewunnt huet. Hie wier der Police hei am Land bekannt wéinst Infraktiounen am Verkéier an hien hätt e Fuerverbuet gehat.

Déi däitsch Police vu Bitburg hat RTL-Informatioune no déi Lëtzebuerger Police ëm Hëllef gebieden, fir nom Hollänner ze sichen.

Uganks Mäerz 2019 hat de Parquet communiquéiert, datt de Polizist, de geschoss hat, fir Homicide Volontaire ugeklot gouf an ënner Contôle Judiciaire gesat gouf. Säin Affekot hat deemools annoncéiert, datt säi Client op Noutwier géing plädéieren.

Grouss Rekonstitutioun



Um Freideg de Mëtteg war eng Rekonstitutioun vun deem trageschen Tëschefall op der Plaz selwer.

D'Inspection générale vun der Police, d'technesch Servicer vun der Police, d'Police judiciaire an d'Stater Police waren op der Plaz, zesumme mat engem Vertrieder vum Parquet. Alles an allem ëm déi 20 Persounen.

