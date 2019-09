E Mann, deem de Besëtz vu kannerpornografeschem Material virgehäit gi war, kéint am Appell méi schlecht ewechkomme wéi an 1. Instanz.

War hien an éischter Instanz zu enger Geldstrof vu 5.000 Euro veruerteelt ginn, goufen e Freideg de Moie 15 Méint Prisong an eng ugepasste Geldstrof fir hie verlaangt. Donieft sollt e Verbuet vun 10 Joer gesprach ginn, fir Kontakt mat Mannerjäregen ze hunn. 2015/2016 soll de Mann en deemools mannerjäregt Meedchen dozou benotzt hunn, fir op d'mannst 25 kannerpornografesch Fotoen an ee sou e Film ze produzéieren.

D'Appellsuerteel ass fir de 15. Oktober.