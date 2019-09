De Freideg den Owend um 18.55 Auer gouf e Jong zu Wolz um Zebrasträife vun engem Auto ugestouss.

De Chauffer huet en Auto iwwerholl, dee virum Zebrasträife stoe bliwwen ass, fir de Bouf iwwert d'Strooss ze loossen. De Fuerer hat nach versicht, säi Gefier un d'Stoen ze kréien, mä eng liicht Kollisioun mam Kand konnt net verhënnert ginn.

Liichtblesséiert ass de Jong an d'Spidol bruecht ginn.

Den Automobilist gouf protokolléiert.

Soss nach am Police-Bulletin:

An der Rue Schouweiler zu Käerjeng krut eng Automobilistin de Spigel vun engem Gefier ze paken, dat um Stroosserand stationéiert war. Déi Schëlleg ass weidergefuer, ouni sech ëm de Schuet ze këmmeren. Bei enger Police-Patrulle gouf constatéiert, dass d'Fra ënner Alkoholafloss gefuer ass, a krut de Führerschäin ofgeholl.

Gedronk haten och zwee Chaufferen an der Stad an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg. Ee vu béiden huet säi Führerschäi missen ofginn, deen aneren ass just protokolléiert ginn, well den Alkoholtest manner wéi 0.55mg/L ugewisen hat.