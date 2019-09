Weltwäit war e Samschdeg de World Clean-Up Day, wou d’Mënsche géint de globale Problem vun der Verknaschtung eppes ënnerholl hunn.

Ënnert anerem zu Bäerdref grad ewéi an der Stad gouf kräfteg Dreck gesammelt. Op deene Plazen hu Benevoler eng Hand ugepaakt.

Hei en Nuesschnappech um Buedem, do e Stéck aus Plastik am Gestrëpps. Vill ze dacks gëtt den Offall net verantwortlech entsuergt, ma eben einfach an d’Natur geheit. Dëse Problem vum Knascht kennt een och op verschiddene Plazen hei am Land. Dowéinst goufe Botz-an Entretiensaarbechte ronderëm de Klamm-Site zu Bäerdref gemaach. Mat där Aktioun wollt een ënnert anerem d’Leit, déi kloteren, an d’Touriste sensibiliséieren.

Den Offall, dee konstant wiisst, verschmotzt a vergëft d’Bëscher, d’Wisen an d’Mierer. D’Aktioun vum Clean-Up Day gouf 2008 vun enger Beweegung an Estland an d’Liewe geruff. An iwwer 150 Länner hu sech bis ewell eng 40 Millioune Mënschen am Kader vun deem Dag fir méi eng propper Welt engagéiert. Mat deem Dag wëll een Nohaltegkeet erméiglechen a weltwäit e bessert Ëmweltbewosstsinn schafen.

D’Zil ass et besonnesch an Zukunft e propperen a gesonde Planéit z’areechen. Andeems d’Äerd vum gëftegen Dreck befreit gëtt, gëtt e wichtege Bäitrag fir eng besser global Gesondheet geleescht. Och op der Stater Gare war eng gréisser Botzaktioun. Organiséiert gouf se vun der Jeune Chambre Economique. 15 Fräiwëlleger hu bei der Aktioun matgemaach.

Mat där Aktioun wollt ee besonnesch d’Kanner erzéien an een Zeeche setzen, esou nach d’Jeune Chambre Economique.