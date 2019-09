Wéi de CGDIS mellt, krute sech de Samschdeg ëm 22 Auer zwee Autoen tëscht Esch/Uelzecht an Audun-le-Tiche ze paken. Blesséiert goufen hei 2 Persounen.

Am Asaz waren de Samu, d'Pompjeeë vun Esch/Uelzecht an d'Ambulanz aus dem franséische Grenzgebitt.

Accident tëscht Esch/Uelzecht an Audun-le-Tiche / © Mobile Reporter

Géint 17 Auer si 4 Autoen um Gaasperecher Kräiz kollidéiert. Eng Persoun gouf verwonnt. D'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad an de CGDIS vun Hesper waren op der Plaz.

Ee Blesséierte gouf et no 3 Auer an der Nuecht zu Gousseldeng an der Mierscher Strooss bei enger Kollisioun tëscht engem Auto an enger Mauer.

De Bilan vum Accident tëscht Tandel a Furen géint 23.45 Auer ass 1 Blesséierten. D'Ambulanz vun Ettelbréck an d'Pompjeeë vun Tandel waren op der Plaz.

Soss nach am Bulletin vum CGDIS:

Um Houwald ass eng Persoun um 17.15 Auer vun engem Auto ugestouss ginn. Och hei gouf ee Mënsch verwonnt. Sur place waren d'Ambulanz aus der Stad an d'Pompjeeë vun Hesper.

Gebrannt huet et e Samschdeg den Owend tëscht Bënzelt an Ëlwen. E landwirtschaftlecht Gefier huet kuerz virun 20 Auer Feier gefaangen. Zu schued koum bei dësem Virfall keen. D'Pompjeeë vun Ëlwen a Wäisswampech hu gehollef, fir de Brand ënner Kontroll ze kréien.