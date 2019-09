Zu Kanech, Fluessweiler, Esch/Uelzecht, Veianen an an der Stad gouf et am Laf vum Samschdeg all Kéiers Accidenter, an déi Motocyclisten involvéiert waren.

Kuerz no 10 Auer ass zu Kanech an der Lennengerstrooss en Accident geschitt, wou en Auto an e Motorrad net laanschtenee koumen, wéi Automobilist wollt ofbéie fir op e Parking ze fueren.

De Motorrad-Chauffer gouf heibäi schwéier blesséiert a koum an d'Spidol.

Géint 13.15 Auer huet zu Fluessweiler an enger Lénkskéier d'Gewalt iwwert seng Maschinn verluer an ass an de Stroossegruef gerutscht. De Chauffer gouf just liicht blesséiert, koum awer fir eng Kontroll an d'Spidol.

Géint 13.30 Auer dann huet et an der rue Théodore de Wacquant zu Esch gerabbelt. Och hei waren e Moto an en Auto implizéiert. De Motocyclist hat no der Kollisioun nawell zolidd Péng a koum an d'Spidol.

Um 16.40 war e Grupp vun hollännesche Motorradfuerer zu Veianen um Niklosbierg ënnerwee. Ee vun hinnen, dee ganz vir gefuer ass, ass an enger Lénkskéier gefall a mat senger Maschinn an e Stroosseschëld gerutscht. De Motocyclist gouf bei deem Accident schwéier blesséiert. E gouf nach op der Plaz vum Dokter behandelt a koum duerno an d'Spidol.

Um Kierchbierg gouf et dann nach e weideren Accident am Nomëtteg, woubäi awer kee blesséiert gouf.