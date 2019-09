Youth for Climate Lëtzebuerg huet um Sonndeg reagéiert a richteg Fotoe vun der Kinnekswiss publizéiert.

Eng Foto vun engem Park mat vill Dreck gouf genotzt, fir den Zoustand vun der Kinnekswiss no der "Fridays for Future"-Maniff e Samschdeg an der Stad ze weisen. Beim Park op der Foto handelt et sech awer net ëm d'Kinnekswiss an der Stad, ma ëm den Hyde Park zu London.

De Post op Facebook gouf bannent e puer Stonnen iwwer 400 Mol gedeelt an huet fir béis Reaktioune bei de Leit gesuergt.

Youth for Climate Lëtzebuerg huet e Sonndeg am Nomëtteg reagéiert a kloer gestallt, datt d'Kinnekswiss e Freideg no der Demo net esou ausgesinn huet.

Weider Detailer fannt Dir bei de Kollege vum RTL Today.