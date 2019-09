Ronn 50 Entreprisen huelen drun Deel. Un der Spëtzt vun der Delegatioun steet de Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider.

Begleet gëtt hie vum Ierfgroussherzog Guillaume a senger Fra Stéphanie. Mat dobäi ass och de President vun der Chambre de Commerce, Luc Frieden.

Um Programm dëse Méindeg stinn Entrevuë mam Premier vu Marokko, dem zoustännege Minister fir Industrie souwéi dem Wirtschafts- a Finanzminister.

Am Mëttelpunkt vun där 4 Deeg laanger Missioun stinn eng sëlleche wirtschaftlech Rendezvousen. Zu Casablanca, der ekonomescher Haaptstad, ass en Dënschdeg e Forum, wou ënnert anerem iwwert eng Zesummenaarbecht am Beräich vun der Digitalisatioun vun den Entreprisen an der Cybersécherheet geschwat gëtt. Hei gëtt och e "Memorandum of understanding" tëscht der Lëtzebuerger Chambre de Commerce an der Agence du développement digital vum Maroque ënnerschriwwen.

E Mëttwoch deplacéiert sech déi Lëtzebuerger Delegatioun mam TGV op Tanger, dem zweeten ekonomesche Standuert vum Land. Den "Tanger Med", wéi den Hafen genannt gëtt, ass mat iwwer 170 Häfen weltwäit verbonnen. Am Kader vun där Visitt soll gekuckt ginn, a wéi wäit een am Beräich vun der Logistik tëscht béide Länner kann zesumme schaffen.