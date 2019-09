Dobäi sinn awer nach knapp 85 Prozent vum Terrain hei am Land Bëscher oder landwirtschaftlech Flächen.

Zejoert si knapps 5.600 Logementer autoriséiert ginn, dat ass ongeféier ee Logement fir zwee nei Awunner. Dat sinn e puer interessant Chifferen aus der neier Publikatioun vum Statec: "Le Luxembourg en chiffres. 2019“. Op 52 Säite ginn et do all méiglech Zuelen a Statistiken iwwert eist Land.

Hei am Land wunnen duebel sou vill Leit op de Quadratkilometer, wéi an der Moyenne an der ganzer EU. Finnland ass am dënnste besidelt an der Unioun, Malta am meeschten.

D'Auslänner maachen iwwer 47% vun der Populatioun am Grand-Duché aus, nëmme 7% kommen awer net aus der EU.

Zanter dem Joer 2000 ass d'Zuel vun de Studenten op der Uni Lëtzebuerg vu 1.400 op 6.400 erop gaangen. An zu Lëtzebuerg ginn all Joer bal 3.300 Entreprisë gegrënnt. Iwwer 2.800 maachen am Verglach dozou zou. Dat alles verroden d'Chiffere vum Statec.