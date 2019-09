Wéi d'Securité alimentaire matdeelt, musse Leit, déi de Paté de Foi vun Zwan kaf hunn, oppassen.

Betraff si just d'Produite mat der Nummer L9170. Et besteet hei just eng Gefor fir Leit, déi allergesch op Eeër oder op Lactose reagéieren.

De Cactus, deem dëse Problem opgefall ass, huet déi betraffen Deeler aus dem Regal geholl, ma en Deel gouf awer scho verkaf.

De Communiqué

Avertissement allergène: présence de lait et œuf non étiquetés dans pâté de foie Zwan (23.09.2019)

Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises ont été informées par la société Cactus que le produit pâté de foie de la marque Zwan, contenant les allergènes lait et œuf non mentionnés sur l'emballage, a été distribué au Luxembourg dans les magasins Cactus.



Le produit en question a été retiré de la vente dans les magasins Cactus, mais une partie des produits a été vendue au consommateur final.



Suite à une erreur d'étiquetage, les allergènes «beurre», «lait» et «œuf» sont absents sur l'étiquetage. Le danger pour la santé est limité aux personnes allergiques aux œufs, aux protéines de lait ou intolérants au lactose. Toute autre personne peut consommer le produit en toute sécurité.



Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs allergiques aux œufs, aux protéines de lait ou intolérants au lactose de ne pas consommer le produit suivant:



Nom: Pâté de foie

Marque: ZWAN

Unité: 3 x 43g

Date limite de consommation (DLC): 06/2021

Code barre: 5410033212502 et 5410033011358

Numéro de lot: L9170



Seulement le produit avec le numéro de lot indiqué est concerné. Une distribution plus large ne peut être exclue pour le moment.



Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter:

Division de la sécurité alimentaire



Tél.: (+352) 247-75620



E-mail: info@securite-alimentaire.public.lu

ou consulter le site: www.securite-alimentaire.lu