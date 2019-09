Déi lescht Woch hunn hei am Land jo erëm d’Schoulen ugefaangen an dat bedeit fir d’Schüler natierlech erëm eng ganz Rei un Ëmstellungen an hirem Alldag.

