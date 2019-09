D'britesch Entreprise huet de Site vun ArcelorMittal zu Diddeleng iwwerholl an huet um Dënschdeg presentéiert, wat ee fir d'Zukunft wëlles huet.

De Stolsecteur zu Lëtzebuerg ass am Wandel. Iwwert déi nächst Jore gi bei ArcelorMittal weider Plazen ofgebaut a mat Liberty Steel ass en neien Acteur am Land. D'britesch Entreprise huet de Site vun ArcelorMittal zu Diddeleng iwwerholl an huet um Dënschdeg presentéiert, wat ee fir d'Zukunft wëlles huet. D'Aarbechtsplaze wiere garantéiert.

Hannergrond vun der Transaktioun ass deen, datt ArcelorMittal vun der europäescher Kommissioun forcéiert gouf, fir eng Partie Fabricken ofzestoussen, fir den italienesche Stolgrupp Ilva kënnen ze iwwerhuelen.