Op der Wirtschaftsmissioun a Marokko stoung en Dënschdeg dat wirtschaftlecht a méi spezifesch dat Digitaalt am Mëttelpunkt.

Un engem grousse Wirtschaftsforum zu Casablanca hu ronn 50 Lëtzebuerger Firme matgemaach a vu marokkanescher Säit war den Interessi och ganz grouss.

Sou gouf en Dënschdeg en Accord tëscht der Lëtzebuerger Handelskummer an der marokkanescher "Agence du developpement digital" ënnerschriwwen. Parallel soll de Lëtzebuerger Staat de Marokkaner ënnert d'Äerm gräifen, Beispill e-government a guichet.lu. Fir generell e Suivi vun der Zesummenaarbecht ze maachen, gëtt eng "Commission mixte" an d’Liewe geruff.

A mir bleiwe beim Digitalen: bei engem Heckathlon hate méi wéi 50 Ekippe participéiert. Fir d’Gewënner gouf et als Kaddo eng Rees op Lëtzebuerg. Eng vun de marokkaneschen Start-Uppe soll iwwregens schonn en Dënschdeg en Deal mat engem Investisseur ënnerschriwwen hunn.

Alles Schéin a gutt, mä et bleift nach Loft no uewen. De President vun der Chambre de Commerce, de Luc Frieden seet: "Mir bekloen eis dacks doriwwer, datt d'Chinese ganz Afrika opkafen." Hien ass der Meenung, datt Marokko eng ganz gutt Entrée op den afrikanesche Marché ka sinn. "Et ass e Land dat relativ gutt organiséiert ass", dat an enger Regioun, déi éischter destabiliséiert ass, sou de Luc Frieden weider.

A Marokko ginn et awer och Obstakelen. Aus Gespréicher mat lokalen Entrepreneuren a Firmen aus dem Ausland, déi hei sinn, héiert een och: "Geschäfter hei maachen, ass schwiereg". Ee seet ons och, d’Korruptioun wier de gréisste Problem, d‘Marché publice klappen net.

D'Transportverbindungen tëscht Marokko a Lëtzebuerg wieren och problematesch. "De Minister Etienne Schneider huet eis wuel gesot, datt d'Luxair eng Destinatioun zu Agadir huet, mä awer nach net fir Casa oder Rabat", sou de Christophe Bianco, Manager bei der Lëtzebuerger Firma Excellium Services. Seng Leit missten dowéinst ëmmer iwwer Paräis oder Bréissel fléien. D'Kultur a Marokko wier awer sou, datt wann een net präsent ass, dann existéiert een net.

Mënscherechter

Wat d’Fro vun de Mënscherechter a Marokko ugeet, dozou seet de Luc Frieden graff resuméiert: "Wandel durch Handel". Déi Marokkaner, mat deenen RTL geschwat huet, soen: ënnert dem Stréch hätt d'Situatioun sech nach verbessert, wann och lues a lues.

Offiziellt Schreiwes

La deuxième journée de la mission économique au royaume du Maroc axée sur le sujet de la digitalisation et de la cybersécurité (24.09.2019)

Communiqué par: ministère de l'Économie

Après une première journée dédiée aux entrevues avec des membres du gouvernement marocain, la deuxième journée de la mission économique du Luxembourg au Maroc, présidée par S.A.R. le Grand-Duc héritier, accompagné de S.A.R. la Grande-Duchesse héritière, et conduite par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, était axée sur le thème de la digitalisation des entreprises et des services publics, avec un accent particulier sur le sujet de la cybersécurité.

Ces sujets ont été abordés lors du séminaire économique intitulé «Maroc-Luxembourg: Partenaires stratégiques pour réussir en Afrique et en Europe – Construisons ensemble l'économie numérique de demain» qui a eu lieu à Casablanca. Le discours de bienvenue prononcé par S.A.R. le Grand-Duc héritier a été suivi du discours d'ouverture du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, qui a déclaré: «Notre mission économique et ce séminaire sont axés autour du thème de la digitalisation des entreprises et des services publics, avec un accent particulier sur la sécurité des données. Le secteur des technologies de l'information et de la communication présente un important potentiel de collaboration entre nos différentes instances publiques et entre nos entreprises. Le positionnement du Maroc comme porte d'entrée vers l'Afrique ainsi que du Luxembourg comme voie d'accès au marché européen est favorable à ce développement.»

Le ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce, et de l'Économie numérique du royaume du Maroc, Moulay Hafid Elalamy, a ensuite fait une allocution, tout comme le président de la Chambre de commerce du Luxembourg, Luc Frieden, qui a indiqué: «L'une des missions phares de la Chambre de commerce, et l'une de mes priorités en tant que nouveau président, est le soutien des entreprises luxembourgeoises à l'international. Le Maroc, pays stable, proche de l'Europe et avec une forte croissance économique, ouvre de belles perspectives de partenariat pour certains secteurs économiques. Nous partageons avec ce pays de nombreux points communs notamment une ouverture sur le monde ainsi qu'une économie innovante et diversifiée. Le Maroc développe des secteurs porteurs d'avenir tels que les énergies renouvelables, la logistique ou encore le secteur des technologies. Aujourd'hui, nous avons la volonté forte de renforcer notre collaboration avec le Maroc, qui est aussi un hub vers l'Afrique, au profit des entreprises.» Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Salehddine Mezouar, a également adressé un mot d'amitié aux participants du séminaire.

Une délégation économique composée de représentants de plus de 50 entreprises luxembourgeoises et de nombreuses entreprises marocaines intéressées par des échanges mutuels ont participé à ce séminaire afin de nouer des contacts commerciaux et d'établir des relations d'affaires axées sur le secteur des technologies de l'information et de la communication et sur la digitalisation des entreprises. Les différents témoignages et exposés lors d'un panel de discussion ont permis aux 300 participants de s'informer sur les opportunités d'affaires au Grand-Duché comme au Maroc.

En vue d'une collaboration plus poussée autour du secteur des technologies de l'information et des communications, un protocole d'accord entre l'Agence du développement digital du Maroc et la Chambre de commerce du Luxembourg a été signé dans le cadre du séminaire.

La remise des prix du premier Hackathon organisé à l'occasion d'une mission économique a également eu lieu dans le cadre de ce séminaire. En effet, la Chambre de commerce du Luxembourg, le ministère de la Digitalisation et le ministère de l'Économie en collaboration avec l'incubateur marocain La Factory ont organisé pour la première fois dans le cadre d'une mission économique un Hackathon intitulé «MADE IT Luxembourg» sur les thématiques de la cybersécurité, de la digitalisation dans la mobilité, et de la logistique et de l'innovation dans la gestion des entreprises. Le Hackathon s'est tenu du 21 au 22 septembre 2019 dans les locaux de La Factory avec 12 équipes de 5 étudiants et jeunes entrepreneurs et l'équipe gagnante s'est notamment vu offrir une visite d'études au Luxembourg pour y découvrir l'écosystème start up et digital local.

Au cours de l'après-midi du 24 septembre, les hommes et femmes d'affaires intéressés par des collaborations au niveau de la recherche et de l'innovation ont pu participer à un workshop intitulé: «Booster les capacités d'innovation en intégrant les écosystèmes d'innovation industriels européens via la collaboration Maroc-Luxembourg». L'objectif principal du workshop était de stimuler la collaboration entre le Maroc et le Grand-Duché en matière d'innovation. Il visait à promouvoir l'innovation et le savoir-faire des entreprises marocaines et luxembourgeoises afin de donner une impulsion significative aux capacités d'innovation à travers des collaborations stratégiques dans le cadre du programme européen en matière de recherche et d'innovation Horizon 2020 pour lequel le Maroc est pleinement éligible.

Un déjeuner d'affaires avec des chefs d'entreprise marocains a en outre permis un échange de vues entre des personnalités importantes de l'économie marocaine et le couple grand-ducal héritier ainsi que le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie.

En soirée, la Villa des Arts de Casablanca, a servi de cadre pour une réception officielle, offerte par le consul honoraire du Luxembourg au royaume du Maroc, Atman Haloui, en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, du Vice-Premier ministre Étienne Schneider, de Luc Frieden, président de la Chambre de commerce, ainsi que de l'ensemble de la délégation économique. La Villa des Arts, construite en 1934 et acquise par la fondation culturelle ONA – une plate-forme d'action, d'échange et de découverte –, constitue le premier musée privé de Casablanca.