De Nicolas Buck, President vun der Union des Entreprises Luxembourgeoises, hätt der Tripartite an domadder dem Sozialmodell Lëtzebuerg de Réck gedréint.

Et ass schockant a skandaléis. Dat sinn d'Aussoe vum OGBL-President André Roeltgen un d'Adresse vum Patronat a besonnesch der UEL.

Den André Roeltgen erkläert wat genee geschitt ass: „Mir hate leschte Mëttwoch eng Reunioun, déi éischt d'ailleurs no den Parlamentswalen am Comité permanent du travail et de l'emploi. Mir hunn an deem Kontext e ganz breede Regierungsprogramm, mat deem mer do eis ausernee setze mussen. An mir waren do schockéiert, dat soen ech am Numm vun den 3 Gewerkschaften, dass e Patronat gesot huet „mir wëlle keng 3er-Gespréicher méi“, „mir wëlle keng Sozialverhandlunge méi“, „mir wëlle kee Sozialdialog méi zu Lëtzebuerg op dem do Niveau am Comité permanent du travail et de l'emploi“. An wei gesot, mir hunn haut am Nationalvirstand doriwwer beroden. Mir fannen dat net nëmmen een Eclat, mä mir fannen dat och ganz tragesch fir Lëtzebuerg.“

AUDIO: Den André Roeltgen vum OGBL

Dëst wär eng Zäsur, dofir appelléiert de Gewerkschaftspresident un d'Patronat fir sech dëse Schrëtt gutt z'iwwerleeën. Als klengt Land wär d'Stäerkt vu Lëtzebuerg iwwer all déi Joren ëmmer gewiescht, dass bannent der Gesellschaft versicht hätt, ee Konsens ze fannen, an dass een d'Gesetzer an alle Beräicher direkt den Entwécklungen ugepasst hätt. Dat war duerch d'Tripartite méiglech. Elo wär dat a Fro gestallt, esou den André Roeltgen. Den OGBL, den LCGB an d'CFGP géingen sech dofir elo sou séier wéi méiglech gesinn, fir ënner anerem och iwwer gewerkschaftlech Schrëtt ze beroden.