Déi Gréng hunn direkt op e puer Chantiere vill ze dinn. D'Stëmmung virun der Partei-Versammlung war dofir och éischter ugespaant.

Déi Gréng sinn an der Kris an elo gëllt et aus där eraus ze kommen. Iwwerdeems zu Déifferdeng iwwert d'Successioun vum Roberto Traversini entscheet gëtt, ass en Dënschdeg den Owend och d'Partei-Leedung beieneen, fir eng Decisioun ze fannen, wéi et bei deene Grénge weidergeet a wéi et an der Regierung weider geet, no de gesondheetleche Problemer vum Felix Braz.

Den Dout vum Camille Gira an de schwéieren Häerzinfarkt vum Felix Braz. Dobäi kënnt d'Justiz-Affär zu Déifferdeng mat engem grénge Buergermeeschter, dem Roberto Traversini, am Mëttelpunkt. Eng Affär déi dem Image vun der Partei sécherlech geschuet huet.

Déi Gréng hunn direkt op e puer Chantiere vill ze dinn. D'Stëmmung virun der Versammlung war dofir och éischter ugespaant.

Si wëllen sech en Dënschdeg den Owend virun allem eens ginn, wien d'Successioun vum Felix Braz hëlt. Respektiv op d'Ministerposten esou verdeelt ginn, ewéi am Virfeld schonn diskutéiert gouf. D'Sam Tanson géif d'Justiz iwwerhuelen an d'Josée Lorsché géif an d'Regierung noréckelen an de schwierege Ressort Logement kréien.

Fir dee Poste kënnt de Roberto Traversini jo definitiv net méi a Fro. Hien ass awer nach Deputéierten an der Chamber. Nom Skandal zu Déifferdeng dierft seng Persoun awer och nach eng Kéier diskutéiert ginn.

Den Exekutivcomité vun déi Gréng hunn decidéiert en Dënschdeg den Owend net iwwert d'Nimm ze schwätzen, esou och d'Djuna Bernard am RTL-Interview, elo wär den Timing fir d'Partei emol am Wichtegsten. Dofir ass e Mëttwoch de Moien um 11 Auer op der selwechter Plaz, also um Helleggeescht-Plateau eng Pressekonferenz ugesat. Op RTL.lu gëtt dës Pressekonferenz iwwer Live-Stream iwwerdroen. An der Affär Traversini géifen d'Ermëttlungen elo lafen, hei géif et kee neie Moment ginn, d'Justiz misst elo mol hir Aarbecht maachen, esou nach d'Parteipresidentin.