An der Nuecht op e Mëttwoch gouf d'Police zu Wolz geruff, well an der Rue des Tondeurs eng Persoun soll mat enger Waff geschoss hunn.

Eng Patrull vun der Police ass op d'Plaz gefuer a konnt de presuméierten Täter ermëttelen. A sengem Auto gouf eng Schreckschosspistoul séchergestallt. Hie gouf mat op de Büro geholl, eng Plainte gouf gemaach an d'Waff gouf séchergestallt.

Direkt e puer Iwwerfäll an der Stad



An der Uewerstad koum et an der Nuecht op e Mëttwoch, kuerz hannerteneen, zu direkt 3 brutalen Iwwerfäll.

Géint 23.40 Auer war ee Mann um Boulevard Royal vun zwou Persoune vun hannen ugegraff ginn. D'Täter hunn dem Affer seng Suen a Kreditkaart geklaut an hu sech dono Direktioun Stater Park ewech gemaach.

Géint 2 Auer gouf een Iwwerfall um Helleggeescht-Plateau gemellt. Hei war ee Mann vun ongeféier 5 bis 6 Persounen attackéiert ginn. Si hunn dem Mann den Hand ofgeholl a sinn Direktioun Stadgronn fortgelaf.

Nëmmen eng véierel Stonn drop gouf ee Mann virun engem Lokal an der Rue Marché-aux-Herbes iwwerfall. Och hie krut säin Handy geklaut. D'Täter hu sech dono Richtung Eecherbierg ewech gemaach.

Eng Sich no de presuméierten Täter ass negativ verlaf.

Alkoholkontroll op direkt e puer Plazen an der Stad: an der Lonkescherstrooss, an der Diddenuewener Strooss an an der Neier Avenue. Am ganze goufen 170 Automobilisten ugehalen. A 7 Fäll war den Test positiv. 2 Permisen goufen op der Plaz agezunn.