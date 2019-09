Lëtzebuerg an de Marokko logistesch matenee vernetzen, ënnert anerem dat war d'Zil vun der Wirtschaftsmissioun, déi e Mëttwoch op en Enn gaangen ass.

No Casablanca a Rabat, mam Fokus op dem Politeschen an dem Digitalen, ass et e Mëttwoch fir de Volet Logistik an eng weider marokkanesch Stad gaangen, mam TGV vu Casablanca op Tanger.

D'ekonomesch Haaptstad vum nordafrikanesche Land an de gréissten Hafen an Afrika sinn zanter November zejoert nëmmen 2 Stonne vunenee getrennt. Deelweis ass et mat iwwer 300 Kilometer an der Stonn a Richtung Norden gaangen. Houfreg sinn d'Marokkaner op hire modernen Zuchreseau, präziséiert de Wirtschaftsminister Etienne Schneider:

"De Maroc ass e Land, dat vill an seng Infrastrukturen investéiert huet an de leschten 20 Joer an och nach vill nei Projeten huet. An all dat hëlleft natierlech eng Ekonomie ze developpéieren."



Den Hafen Tanger-Mediterranée, Tanger Med genannt, ass DÉI logistesch Plattform. Afrika an Europa, béid Kontinenter trennen hei zu Tanger just 14 Kilometer. De marokkaneschen a Lëtzebuerger "Hub" soll multimodal matenee verknäppt ginn. Den Daniel Liebermann, zoustänneg fir d'Logistik am Wirtschaftsministère, erkläert wéi dat kéint ausgesinn:



"Dat heescht fir d'éischt en Gros d'Connectioun tëscht Tanger an entweder Marseille oder Barcelona mam Schëff an dovun aus d'Wueren mat Container erop mam Zuch bis Beetebuerg oder méi wäit bréngen, sou datt de ganze Reseau vun den CFL kann genotzt ginn."



D'Logistik an d'Digitalisatioun stoungen deemno am Zentrum vun der 3 Deeg laanger Missioun, déi vum Ierfgroussherzog Guillaume presidéiert gouf. Hien zitt e positive Bilan:



"Wat een do gesinn huet an deenen zwou Sphären, sief et an der Logistik oder an der Numerisatioun, ass immens. D'Politik huet e groussen Interêt, fir déi Saachen ze fërderen an ech mengen dat sinn och bëssen d'Interêten, déi mir zu Lëtzebuerg fërderen. Ech mengen do kënne mer méi enk zesumme schaffen."

Luxembourg Trade and Investment Office

Am Marokko soll e sougenannten "Luxembourg Trade and Investment Office" opgemaach ginn. Dat huet de Lëtzebuerger Wirtschaftsminister Etienne Schneider e Mëttwoch zu Tanger annoncéiert. Zil dovunner ass et d’Lëtzebuerger Entreprisen, déi am Marokko wëlle Business maachen dobäi ze ënnerstëtzen:

"Ech mengen, datt dat eng Initiativ ass esou en LTIO opzemaachen, déi weist datt et eis eescht ass. Ddéi eise Geschäftsleit weist, datt et eis eescht ass, mä och der marokkanescher Regierung weist, datt et eis eescht ass. An ech mengen, datt dat elo just den Ufank wäert si vun engem Developpement, dee mat Sécherheet an den nächsten Jore ganz vill Fortschrëtter wäert maachen a vill Opportunitéite wäert bidden fir eis Entreprisen, och fir déi marokkanesch Entreprisen, déi mat Lëtzebuerg wëllen zesummeschaffen."

Ënnert anerem zu San Fransisco, an Israel an a Japan huet Lëtzebuerg en LTIO, Casablanca gëtt déi 9. Stad, an där Lëtzebuerg sech mat esou engem Büro néierléisst. Donieft gouf e Mëttwoch mat der marokkanescher Regierung decidéiert eng Commission mixte op d’Beën ze setzen, fir d'Zesummenaarbecht tëscht béide Länner ze institutionaliséieren.

Troisième journée de la mission économique au Maroc: Étienne Schneider annonce la création d'un LTIO au Maroc (25.09.2019)

La mission économique au Maroc, présidée par S.A.R. le Grand-Duc héritier, accompagné de S.A.R. la Grande-Duchesse héritière, et conduite par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, se conclut par une journée dédiée aux secteurs de la logistique et du maritime. Cette journée s'est déroulée à Tanger où la délégation s'est rendue grâce à la liaison ferroviaire à grande vitesse (LGV) reliant directement Casablanca à Tanger et qui a été inaugurée le 15 novembre 2018.

LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière ainsi que le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, ont été accueillis à leur arrivée par le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Mohamed Mhidia, avant de se rendre au port Tanger-Méditerranée (Tanger Med).

Sur place, Leurs Altesses Royales ainsi que le ministre de l'Économie ont été accueillis par le président du port Tanger Med, Fouad Brini. Une présentation des infrastructures du port de Tanger Med, ainsi qu'une visite du site ont permis à la délégation de découvrir le plus grand port en Afrique qui comprend entre autres des terminaux à conteneurs ainsi que des terminaux hydrocarbures, marchandises, véhicules et ferroviaire. De par sa situation géographique dans le nord du Maroc et à proximité de la côte espagnole, cette plateforme logistique est un pôle pour les échanges commerciaux avec l'Europe.

En marge de la visite de Tanger Med, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a annoncé la création d'un LTIO – Luxembourg Trade and Investment Office – à Casablanca au Maroc afin de mieux accompagner les partenariats actuels et futurs issus du fort potentiel de collaboration entre le Maroc et le Luxembourg.

Le ministère de l'Économie dispose d'un réseau de LTIO qui assurent l'accompagnement des entreprises luxembourgeoises souhaitant développer leurs activités à l'étranger et se chargent de la promotion économique ciblée du Grand-Duché à travers le monde. Les LTIO sont actuellement établis aux États-Unis (New York et San Francisco), en Corée du Sud, au Japon, en Chine, en Israël, aux Émirats arabes unis et à Taïwan, celui du Maroc sera le neuvième. Cette création est en ligne avec le programme gouvernemental qui prévoit l'élargissement du réseau de LTIO, notamment sur les marchés à fort potentiel tels que l'Afrique.

Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a déclaré: «En étant au service aussi bien des entreprises luxembourgeoises qui souhaitent développer leurs activités à l'étranger que des entreprises internationales qui souhaitent s'implanter au Luxembourg, les LTIO contribuent à renforcer le rôle de carrefour international et européen que joue notre pays. Le potentiel de collaboration et d'échanges mutuels entre le Maroc et le Luxembourg montre l'importance et l'intérêt de la mise en place d'une présence luxembourgeoise pour accompagner et soutenir ces développements.»

Le séminaire «Explorons les opportunités de collaboration entre le Maroc et le Luxembourg dans le domaine de la logistique» organisé par la Chambre de commerce et le ministère de l'Économie et axé sur le développement de relations en matière de logistique et des affaires maritimes entre les deux pays a clôturé la journée au port de Tanger Med.

Après un mot d'introduction du président de Tanger Med, Fouad Brini, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a souligné dans son intervention le potentiel de collaboration entre le hub logistique européen du Luxembourg et la voie d'accès privilégiée vers le continent africain que constitue le Maroc. Le président de la Chambre de commerce du Luxembourg, Luc Frieden, a présenté l'économie luxembourgeoise lors de son intervention, tandis que l'écosystème logistique luxembourgeois a été mis en avant par chargé de la Direction de la logistique du ministère de l'Économie, Daniel Lieberman.