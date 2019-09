Den Donneschdeg de Moie gouf um Dikrecher Geriicht e Mann veruerteelt, dee wéinst versichtem Doudschlag de Prozess gemaach kritt hat.

Am Mee 2018 war eng Partie Kaart an engem Café zu Bettenduerf ausgeaart. An der Suite dovu war de Mann e Messer a säin Auto sichen an hat en aneren an d'lénks Säit gepickt.

Als Oplo krut de Mann, säin Affer z'entschiedegen: dat krut Schuedenersatz an Héicht vun 1.500 Euro zougesprach. Woubäi eng Expertise säi geneeë Schued soll festleeën.