Dat, bis d'Verwaltungsgeriicht an 1. Instanz um Fong iwwer hire Recours decidéiert huet.

Zu deem Uerteel koum eng Riichterin vum Tribunal administratif am Sträit tëscht enger Crèche an dem Educatiounsminister. Dee Claude Meisch hat der Crèche fir Kanner bis 4 Joer am Mäerz e Schreiwes geschéckt. Dora stoung, no ënner anerem 5 Ermanungen, enger Verwarnung an zwou Kontrolle misst festgehale ginn, dass d'Crèche net adaptéiert wär.

Verwaltungsgeriicht Crèche vs Meisch / Reportage Eric Ewald

Et géif zum Beispill net genuch pedagogescht Material a kee Gaart ginn, an d'Mauere wäre knaschteg. D'Crèche hätt 3 Méint Zäit, fir Remedur ze schafen; sollt dat net geschéien, kéint den Agreement entzu ginn. Een Agreement, deen och op 4 Méint géif limitéiert ginn. De Minister hat doropshin en entspriechenden Arrêté geholl. Am Juli koum dunn en neien Arrêté, duerch deen d'Demande fir en illimitéierten Agreement verworf an dee limitéierte verlängert gouf, bis Enn August, mam eenzegen Zil, fir da mat den Aktivitéiten opzehalen. D'Crèche war dowéinst am Juli op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

An den Ae vun der Riichterin stellt éischtens d'Decisioun vum Mäerz engersäits eng lescht Ermanung duer an zitt anerersäits eng Limitatioun vum Agreement no sech. D'Riichter um Fong dierfte wuel festhalen, dass de Claude Meisch der Crèche am Mäerz hiren illimitéierten Agreement entzunn huet, woumat déi prozedural Reegelen net agehale gi wären. D'Entzéie vum Agreement misst an e puer Etappe geschéien: Sou dierft déi lescht Ermanung net zesummefale mat der Limitatioun vum Agreement. Donieft dierft de Riichter um Fong no wuel och d'Recht net respektéiert gi sinn, fir virum Entzuch vum Agreement gehéiert ze ginn. Well déi ëmstridden Decisioun deemno um Fong wuel dierft annuléiert ginn, wär der Demande nozekommen, fir déi Decisioun auszesetzen, sou d'Riichterin. Fir déi zweetens och d'Decisioun vum Juli zwee Voleten huet, an zwar de Refus, fir en Agrément illimité ze ginn, an d'Verlängerung vum limitéierten Agreement bis Enn August, mam Zil, fir da mat den Aktivitéiten opzehalen. Et géif ferm Chancë ginn, dass d'Riichter um Fong och d'Decisioun vum Juli annuléiere géifen: Deemno wär der Demande no engem provisoresche Behale vum Agreement nozekommen.