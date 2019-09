Kuerz virun e Freideg de Mëtteg koum et zu engem Accident tëscht dem Stafelter an Dummeldeng. Eng Camionnette ass do am Gruef gelant.

Do wäerte mol sécher e puer Leit um Freideg de Mëtteg hongereg bleiwen, bei der accidentéierter Camionnette handelt et sech nämlech ëm e Liwwer-Service. Eisen Informatiounen no ass kengem eppes geschitt. Déi genee Ëmstänn vum Accident sinn net gewosst. © RTL Mobile Reporter © RTL Mobile Reporter Och op anere Plazen am Land koum et zu Virfäll op de Stroossen. Kuerz 7.10 Auer krute sech um CR338 tëscht Hengescht a Bënzelt en Auto an e Minibus ze paken. Eng Persoun gouf blesséiert. Um 7.25 Auer sinn op der Bréck Grande-Duchesse Charlotte 2 Autoen net laanschtenee komm. Och hei gouf et ee Blesséierten. Knapp 10 Minutte méi spéit gouf an der Rue des Peupliers an der Stad a e Foussgänger ugestouss a verwonnt. Kuerz no 9 Auer ass en Auto tëscht Steebrécken a Féiz en Auto am Gruef gelant, ee weidere Blesséierten ass hei ze bekloen.