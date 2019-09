E Freideg setze sech Schüler, Studenten an Erwuessener an der Stad Lëtzebuerg fir eng méi gréng Zukunft an.

Honnerte vu Jonker awer och Erwuessener sinn e Freideg hei zu Lëtzebuerg mat dobäi bei der Aktioun United for Climate Justice. Op der ganzer Welt sinn déi lescht Wochen iwwer Protestaktioune geplangt gewiescht, fir op de Klimawandel opmierksam ze maachen. Eleng bei der Manifestatioun Fridays for future solle weltwäit ëm eng Millioun Participante bei den Demonstratiounen dobäi gewiescht sinn. Klima-Maniff um Kierchbierg (27.9.19) E Freideg setze sech Schüler, Studenten an Erwuessener an der Stad Lëtzebuerg fir eng méi gréng Zukunft an. Um 14 Auer e Freideg de Mëtteg hu sech déi Jonk virun der Stater Gare, um Kierchbierg, um Lampertsbierg an um Geesseknäppche getraff a sinn dunn zesumme bis op d'Place Clairefontaine an der Stad gezunn, wou d'Riede gehale ginn. United-for-Climate-Justice-Maniff (27.9.19) © Pierre Weimerskirch © Domingos Oliveira © Pierre Weimerskirch © Pierre Weimerskirch © Pierre Weimerskirch © Mars Hollerich © Mars Hollerich © Pierre Weimerskirch © Domingos Oliveira © Steve Müller © Domingos Oliveira © David Winter © David Winter Nëtzlech Trafic-Informatiounen Wéi d'Stad Lëtzebuerg informéiert, kéint d'Manifestatioun "United for Climate Justice" e Freideg tëscht 14 an 20 Auer fir Perturbatiounen am Trafic suergen. Um 15 Auer ass den offiziellen Depart, d'Arrivée ass fir 16 Auer virgesinn. Links RTL NEWS: Oflaf vun der Manifestatioun e Freideg, de 27. September

