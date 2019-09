E Mëttwoch huet de Sportsminister Etienne Schneider 124 Trainer, Moniteuren an 111 Arbitter aus 15 verschidde Federatioune mat hirem Brevet ausgezeechent.

Déi 241 Kandidaten hunn domadder d'Formatioun vum ENEPS mat Erfolleg ofgeschloss.

De Communiqué

Remise de 241 brevets d'État de l'École nationale de l'éducation physique et des sports à l'INS (25.09.2019)

Communiqué par: ministère des Sports Le mercredi 25 septembre 2019, le ministre des Sports, Dan Kersch, assisté du directeur de l'École nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS), Charles Stelmes, a procédé à la remise de 241 brevets d'État de l'ENEPS à l'Institut national des sports (INS).

Cette remise des diplômes de l'ENEPS a concerné les entraîneurs (124) et juges/arbitres (111), issus de 15 fédérations sportives différentes ainsi que les moniteurs loisir (6) qui, au cours de la dernière année, ont terminé avec succès tous les modules exigés d'un cycle de formation dispensé par l'ENEPS, en collaboration avec les fédérations sportives respectives.

Lors de son allocution, le ministre Dan Kersch a rappelé l'importance de l'engagement au sein des clubs sportifs, notamment au service des jeunes sportifs, de tous les entraîneurs et moniteurs tout en relevant le rôle parfois ingrat mais indispensable des juges-arbitres qui méritent d'autant plus le respect et de reconnaissance.

Le ministre a rappelé certains acquis du passé récent (subside qualité +, subventionnement des salles de motricité) tout en annoçant plusieurs mesures nouvelles censées être mises en œuvre tout prochainement notamment dans le cadre du concept d'une éducation motrice, physique et sportive pour enfants de 0 à 12 ans et sur le plan de formation continue du personnel éducatif en collaboration avec tous les acteurs concernés, y compris l'ENEPS.