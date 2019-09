Um 11.15 Auer war en Auto beim Fräiheetsbam zu Stroossen accidentéiert. 2 Persoune goufe blesséiert.

4 Blesséierter gouf et dann um 13 Auer an der Rue de la Margole zu Lamadelaine, wou zwee Gefierer sech ze pake kruten.

Um 14.40 Auer waren en Auto an e Moto um CR122 tëscht Fluessweiler an Dräibur aneneegerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.

En Auto an e Bus waren um 15.10 Auer um Cents net laanschteneen komm. Och hei ee Verwonnten.

Kuerz no 16 Auer war e Motocyclist gefall. Dat tëscht Biwels a Stolzebuerg.

An tëscht Béiwen-Atert a Biissen war en Auto accidentéiert, och hei ee Blesséierten. An och dat war kuerz no 16 Auer.