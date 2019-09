Meteolux schwätzt fir de Sonndeg den Owend vu Wandspëtzten, déi bis zu 85 Stonnekilometer kënnen erreechen.

Lokal kéint de Wand nach méi staark blosen, esou Meteolux.

Plazeweis sollen och gréisser Quantitéite Reen erofkommen.

D'Alerte gëllt bis e Méindeg de Moien 6 Auer, och wann de Wand sech soll berouegen am Laf vun der Nuecht.

Op kachelmann.com heescht et:

In der Nacht zum Montag wird es mit weiteren und dann teils kräftigen Regenschauern zeitweise stürmisch. Achtung: Dabei sind Böen von 70 bis 80 km/h zu erwarten, örtlich sind in Schauern oder gar Gewittern auch um 90 km/h nicht ausgeschlossen! In der zweiten Nachthälfte schon nachlassender Wind. Bis zum Morgen Tiefstwerte zwischen 13 und 10 Grad.

Morgen am Montag ist es anfangs noch windig, tagsüber lässt der Wind aber immer weiter nach. Insgesamt bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken und meist nur schwachen Regenschauern sowie einigen Auflockerungen mit etwas Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad.

Ofgesot

D’Gemeng Suessem deelt mat, dass den Autokino um Square Mile um Belval wéinst Stuermwarnung ofgesot ass. Haut um drëtten Dag vum Open Air Cinema hätt ëm 20.30 Auer de Film “Once Upon A Time In Hollywood” sollte lafen.

La Commune de Sanem est au regret d’annuler l’« Autokino » au Square Mile à Belval à cause d’une alerte de tempête. En cette troisième journée du cinéma drive-in, la diffusion du film « Once Upon A Time In Hollywood » était prévue à 20h30.