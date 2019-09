De Commissariat aux affaires maritimes deelt mat, datt ee Schëff ënner Lëtzebuerger Pavillon "Bourbon Rhode" an ee Hurrikan gerode war.

Si haten um Donneschdeg mat Waasser am hënneschten Deel vum Schëff ze kämpfen an hunn ëm Hëllef geruff.

Ee franséische Falcon 50 huet um Samschdeg ee Boot mat 3 Membere vum Equipage erëmfonnt. 11 weider Persoune bleiwe vermësst.

Et war RTL-Informatiounen no kee Lëtzebuerger u Bord.

De Besëtzer vum "Bourbon Rhode"- engem "Remorqueur a Ravitailleur", dee fir d'Pëtrolindustrie schafft - an d'Rettungsekippe sichen den Ament weider. Et ass confirméiert, datt d'Schëff ënnergaang ass.

D'Lëtzebuerger Autoritéiten hunn eng Sécherheets-Enquête opgemaach.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Un navire battant pavillon luxembourgeois a fait naufrage au large de la Martinique (29.09.2019)

Communiqué par: Commissariat aux affaires maritimes

Le jeudi 26 septembre le navire de type remorqueur et ravitailleur « Bourbon Rhode », battant pavillon luxembourgeois, était en transit à 1.200 miles de la Martinique avec 14 membres d'équipage lorsque le bateau a dû faire face à des conditions météorologiques particulièrement mauvaises en raison de l'ouragan de catégorie 4 « Lorenzo ». Le navire avait émis un message de détresse lorsqu'une importante voie d'eau a été détectée dans sa partie arrière.

Une cellule de crise a immédiatement été mise en place par le groupe Bourbon, propriétaire du navire et spécialisé dans les services maritimes à l'industrie pétrolière. En étroite collaboration avec les autorités compétentes, dont le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Antilles-Guyane, cette cellule assure la coordination des opérations de recherche et de sauvetage. Après la réception de l'alerte de détresse, plusieurs navires de marine marchande ont été déroutés vers les lieux du naufrage pour porter assistance, de même qu'un avion du « National Hurricane Center » (NHC) américain. Un Falcon 50 spécialement équipé pour ce type de mission a été envoyé par la Marine nationale française.

Le 28 septembre, les équipes de secours ont pu récupérer un radeau de sauvetage avec à son bord 3 membres de l'équipage. Le radeau a été repéré par le Falcon 50. Les 3 marins ont été pris en charge par le support médical d'un navire marchand ayant porté assistance. Il est dorénavant confirmé que le « Bourbon Rhode » a coulé.

Avec des conditions météorologiques qui s'améliorent, tous les moyens continuent à l'heure actuelle d'être mis en œuvre pour poursuivre les opérations de recherche des autres 11 marins portés disparus. Le propriétaire du navire reste mobilisé et apporte tout le soutien possible aux familles des marins concernés, tout en assurant le contact avec les autorités luxembourgeoises, notamment le Commissariat aux affaires maritimes qui est informé en continu sur le déroulement des opérations de recherche.

Côté luxembourgeois, l'Administration des enquêtes techniques (AET) a ouvert une enquête de sécurité après avoir été informé du naufrage le 28 septembre 2019. L'AET a notifié l'événement à la Croatie, aux Philippines, à la Russie, à l'Afrique du Sud et à l'Ukraine et coordonnera l'enquête de sécurité avec les autorités d'enquêtes respectives en conformité aux dispositions des codes OMI et de la Directive 2009/18/CE.