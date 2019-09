Dat ass d'Konklusioun vun engem juristeschen Avis zur Affär Gaardenhaischen, deen an de Kreesser vun der Chamberoppositioun zirkuléiert.

Well déi ëmstridden Aarbechten op enger Parzell an der Naturreserv Prënzebierg duerchgefouert goufen, ware se net autorisabel, soudass eng Regularisatioun ex post net méiglech war. (...) D'Ministesch hätt de Schantjen zoumaachen an, parallel dozou, d'Faiten um Parquet denoncéiere missen.“: Dat ass d'Konklusioun vun engem juristeschen Avis zur Affär Gaardenhaischen, deen an de Kreesser vun der Chamberoppositioun zirkuléiert an deen RTL virläit. Un deem Text hunn e puer Juriste geschafft.

D'Gaardenhaische steet op enger Parzell, op där, dem Règlement grand-ducal vun 1991 iwwert d'Naturreserv Prënzebierg no „toute construction incorporée au sol ou non“ verbueden ass: D'Autorisatioun, déi d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg den 12. August ausgestallt huet, wär contraire dozou, heescht et an deem Avis. Deemno hätt d'Ministesch, amplaz déi Geneemegung am „Nachhinein“ ze ginn, d'Fortféiere vun den Aarbechte verbidden an d'Faiten direkt beim Procureur d'État dénoncéiere missen. Constructiounen an enger sougenannter Zone protégée géifen nämlech eng strofrechtlech Infraktioun duerstellen.

D'Carole Dieschbourg hätt donieft all Informatiounen iwwert d'Konzeptioun vum Projet nofroe missen, genee wéi e manner wéi 3 Méint alen Extrait vum Kadaster. Ouni dës Piècen ze hunn, hätt den Dossier bei de Roberto Traversini zréckgoe missen an net dierfen traitéiert ginn. Hätten dës Piècë virgeleeën, wär doraus ervirgaangen, dass d'Parzell an enger Naturreserv läit, seet den Avis nach.