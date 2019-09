Géint 19.15 Auer e Sonndeg den Owend hat et am Neiduerf an der Stad an enger Garage gebrannt. Am Asaz waren d'Pompjeeën aus der Stad a vun Hesper.

Op der Plaz war och eng Ambulanz. Wéi den 112 um Méindeg de Moie mellt, wier awer kengem eppes geschitt. Kuerz no 21 Auer hat et an engem Haus zu Gaasperech am Millewee eng Dampentwécklung ginn. Och hei waren d'Pompjeeën aus der Stad am Asaz. Et ass kengem eppes geschitt.