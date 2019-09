D'Mandat leeft iwwer 3 Joer. 12 Membere sinn an deem Gremium vertrueden.

4 Leit fir de Fondamental, 6 Leit fir de Secondaire an 2 Leit fir Elterevertrieder vu Kanner mat spezielle Bedürfnisser.

Des Leit kréien zousätzlech 8 Deeg Congé pro Joer fir hiert Mandat auszeüben.

Am August 2018 gouf e Gesetz gestëmmt, fir dës National Elterevertriedung ze grënnen. Et gouf och en Internetsite mam Numm "www.elteren.lu" an d'Liewe geruff.