Domadder wëll de Patronatsdaachverband éischter bilateral Gespréicher féieren, wéi datt déi dräi Parteie sech zesummen un een Dësch sëtzen.

No de Kritike vun de Gewerkschaften um Verhale vun de Vertrieder vum Patronatsdaachverband, huet d'UEL nach eemol kloer gemaach, datt se den Aarbechtsminister Kersch an der Roll gesäit, fir op béid Säiten duerzegoen. Dat awer net méi an enger Ronn, wou déi dräi Säite beieneen un engem Dësch géife setzen, mä villméi a bilaterale Gespréicher, wou de Minister der UEL no dann d'Verantwortung hätt, fir politesch Choixen ze maachen.

Fir den UEL-President Nicolas Buck wier domat séchergestallt, datt dës Aarbechtsmethod méi effikass ass, an och all Politiséierung géif vermeiden. De facto melle sech domat d'Patronatsvertrieder aus dem Comité Permanent du Travail et de l'Emploi of a proposéieren, datt de sozialen Dialog villméi sollt an de Betriber selwer geschéien.

D'UEL gëtt an dësem Dossier en Dënschdeg um 14 Auer vun der Regierung empfaangen.