Et ass weltwäit ee vun den éischten Innovation Hubs an deem Stil, esou de Wirtschaftsminister Etienne Schneider.

Digitaliséierung zu Lëtzebuerg wier net nëmmen e Punkt am Walprogramm, mee eng europäesch Direktiv, déi zu Lëtzebuerg séier Wuerzele schléit. Déi nei Plattform „Digital Innovation Hub“, déi zu Esch ageweit gouf a vu Luxinnovation geréiert gëtt, soll Betriber de Sprong an déi digital Welt vereinfachen.

Iwwert dat lescht Joerzéngt huet Lëtzebuerg seng Positioun als Europäeschen Hub fir d'Fongenindustrie gestäerkt. Ma wa Lëtzebuerg an dëser 4.000 Milliarden Euro-Industrie virbäi wëll bleiwen, muss ee sech un déi nei Besoinen an alle Secteuren upassen.

Den Étienne Schneider

Den Étienne Schneider: „Datt mer eng zentral Ulafstell hunn, fir gréissere Betriber hei am Land ze hëllefen, am Kader vun der digitaler Transformatioun. Am Kader vun der Industrie 4.0. Mir hu jo schonn eng ganz Rei Strukturen, déi deene méi klengen a mëttelgroussen Entreprisen hëllefen, fir sech ze digitaliséieren. Mee et ass eben och wichteg, datt mer en ähnleche Moyen hunn, fir deene méi groussen Entreprisen ze hëllefen.“

D'Plattform steet ënnert dem Management vum Marina Guérin-Jabbour, déi am Virfeld och schonn 2 Innovatiouns-Zentre fir Dubai an Abu Dhabi opgebaut huet.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Lancement officiel du Luxembourg Digital Innovation Hub (30.09.2019)

Communiqué par: ministère de l'Économie / Luxinnovation

En date du 30 septembre 2019, le Luxembourg Digital Innovation Hub (L-DIH) a été officiellement lancé, en présence du Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Étienne Schneider. Élément-clé de la stratégie nationale d'économie basée sur les données, L-DIH est une plateforme hébergée et gérée par Luxinnovation, et s'intègre dans l'initiative européenne visant à réunir l'offre et la demande dans le cadre de la numérisation de l'industrie, en particulier des PME.

La mise en place du Luxembourg Digital Innovation Hub est le résultat d'un partenariat regroupant le ministère de l'Économie, la Fedil, Luxinnovation, la Chambre de Commerce, l'Université du Luxembourg, le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) et le Fonds National de la Recherche (FNR).

La mission du L-DIH est de contribuer activement à la transformation digitale en accompagnant les entreprises dans leurs réflexions et démarches. Il facilitera les contacts entre, d'un côté, les entreprises qui ont besoin d'accéder aux compétences, technologies, services et mécanismes de soutien en matière de digitalisation et, de l'autre côté, les fournisseurs de technologies et de services numériques répondant aux besoins de l'industrie.

Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider a déclaré : "En tant que plateforme Industrie 4.0 auquel les entreprises peuvent s'adresser pour aborder avec succès cette nouvelle ère, le Digital Innovation Hub complète davantage l'offre de services de Luxinnovation. S'inscrivant pleinement dans notre stratégie d'innovation digitale, cette plateforme soutient ainsi la transition numérique de l'économie et s'aligne sur les efforts de diversification de l'économie nationale."

L'initiative du Luxembourg Digital Innovation Hub a été portée par Luxinnovation et la Fedil, et appuyée par une enquête menée au printemps 2018 auprès de 123 entreprises (dont près de la moitié du secteur industriel) portant sur leurs besoins de transformation numérique.

L'hébergement et la gestion du L-DIH seront assurés par Luxinnovation, qui sera le point de contact national de la Commission européenne dans le cadre de la mise en place des pôles d'innovation numérique nationaux et régionaux à travers l'Europe.

"Je suis fière de la confiance que les partenaires nous accordent en lui confiant la gestion de ce L-DIH", a indiqué Sasha Baillie, la CEO de Luxinnovation. "Nous veillerons à agir dans l'intérêt des entreprises, en assurant une collaboration efficace avec tous nos partenaires, de manière à ce que le Luxembourg puisse disposer en Europe d'une plateforme qui sera exemplaire."

Le management de cette plateforme a été confié à Marina Guérin-Jabbour. Elle dispose d'une longue expérience au sein de la société IBM. Elle a notamment établi deux 'Client Innovation Centres' aux Émirats arabes unis (Dubai & Abu Dhabi) entre 2014 et 2018. Elle était, depuis début 2019, en charge du Global Industry Solution Centre à Paris, spécialisée dans le développement de solutions informatiques pour les entreprises.

"Le DIH n'est pas qu'une simple plateforme de mise en relation entre industriels et fournisseurs de solutions", explique Mme Guerin-Jabbour. "Nous maîtrisons, en effet, tous les aspects techniques, ce qui est fondamental pour valoriser l'expertise digitale et promouvoir concrètement l'innovation. Nous sommes au-devant de défis enthousiasmants qu'il nous appartient de relever avec les entreprises et chercheurs au Luxembourg. De nombreux de contact seront au calendrier des prochains mois."