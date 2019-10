Eng Stonn sollt se u sech just daueren, d'Drénglechkeetssëtzung vun der Ëmweltkommissioun vun der Chamber.

D'CSV hat dës jo gefrot, dat am Zesummenhang mat der Affär Gaardenhaischen. Um Enn gouf en Dënschdeg awer ronn 1 Stonn a 45 Minutten doraus. An domat ass et nach net gedoen, well fir en Donneschdeg de Mëtten ass schonn eng nächst Sëtzung zu deem Thema programméiert, well den Dënschdeg de Mëtten net all d'Froe konnte beäntwert ginn.

Et blouf villméi bei den Interpretatiounsdivergenzen tëscht der Ministesch a virun allem der CSV an der ADR.

Iwwerdeems an den Ae vum Carole Dieschbourg en Artikel vum Naturschutzgesetz ze applizéiere war bei der Autorisatioun fir d'Aarbechten um Gaardenhaischen, hätt fir d'Oppositiounsparteien éischter en Artikel vum Règlement grand-ducal iwwert d'Naturreserv Prënzebierg misse spillen an domat keng Geneemegung däerfen ausgestallt ginn.

"Wann e Problem besteet, da muss d'Ministesch hir Konsequenzen zéien. Mir sinn allzäit enttäuscht iwwert d'Manéier, wéi si den Dossier ugeet!", dat sot de Fernand Kartheiser en Dënschdeg am Nomëtten. Fir den ADR-Deputéierten hätt d'CSV, déi dës Drénglechkeetssëtzung ugefrot hat, e fundéierte legalen Dossier presentéiert, mat ganz ville Froen. Seng Partei hätt déi Chrëschtlech-Sozial ënnerstëtzt, well ee sech d'Fro stellt no der "Hygiène" vun der politescher Landschaft.

De Fernand Kartheiser um RTL-Mikro

Et wéilt een, dass d'Leit Vertrauen an d'Politik hätten an dass net den Androck besteet, dass an engem bestëmmte Fall eng Sondererlaabnis accordéiert gi wär, déi aner Leit net géinge kréien. Dëse Verdacht hätt en Dënschdeg net kënnen ausgeraumt ginn, esou nach de Fernand Kartheiser.

Et géif nämlech kee Beweis dofir ginn, dass an aneren Affären och sou tranchéiert gouf, sot de Fernand Kartheiser, soudass de Verdacht vun enger ënnerschiddlecher Behandlung viru bestéing. Dobäi stéing d'Kredibilitéit vun de Politiker um Spill. Als ADR wéilt een awer net, dass et en Zweiwel doru gëtt.