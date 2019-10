Nodeem de Parquet scho Perquisitiounen an der Déifferdenger Gemeng a beim CIGL duerchgefouert hat, ware si um Mëttwoch och um Kierchbierg aktiv.

De Parquet huet matgedeelt, dass et e Mëttwoch de Moien am Kontext vun der Affär Gaardenhaischen vun Nidderkuer zu Perquisitiounen am Ëmweltministère um Kierchbierg komm ass. D'Beamten hu verschidden Dokumenter saiséiert.

De Communiqué vum Parquet



Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre d’une affaire concernant un abri de jardin sur le territoire de la commune de Differdange

(02.10.2019)

Le parquet de Luxembourg peut confirmer qu’une perquisition a eu lieu ce matin au Ministère de l’Environnement. Des agents de la police judiciaire ont procédé à la saisie de différents documents.

Cette intervention se situe dans le cadre d’une affaire concernant un abri de jardin sur le territoire de la commune de Differdange.