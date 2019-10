E Mëttwoch den Owend um 18.50 Auer koum et op der Streck tëscht Bidscht a Wolz zu engem Accident.

Hei hat een Automobilist d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer a war an ee Bam gerannt. De Chauffer gouf net blesséiert, de Bäifuerer ass zur Kontroll mat an d'Spidol geholl ginn, konnt no enger kuerzer Kontroll awer och heemgoen.

An der Nuecht op en Donneschdeg gouf dann nach zu Ollem an der Gemeng Kielen ee wäisse Range Rover Velar mat der Lëtzebuerger Plack LB 8153 geklaut.