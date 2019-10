An enger Affär vun Déierequälerei gouf en Donneschdeg eng Prisongsstrof vu 6 Méint mat Sursis an eng Geldstrof vu 4.000 Euro géint e Mann gesprach.

Et war him virgehäit ginn, am September 2017 zu Méischdref den 10 Méint alen Hond vun enger Nopesch mat Rategëft ëmbruecht ze hunn. De Mann muss der Fra donieft ronn 900 Euro Schuedenersatz bezuelen.