D'Police deelt mat, dass Leit, déi Informatiounen iwwert dës Schof hunn, sech solle mellen.

An de leschten Deeg goufe bei der Police Schof am Raum Fëschbech gemellt, ënnert anerem an der rue Grande-Duchesse Charlotte. Éischten Informatiounen no soll et sech ëm "Kamerunschof" dréien.

Indicen an Informatiounen iwwert d'Schof, respektiv wiem d'Déiere gehéiere kéinten, si fir d'Police vu Miersch (244-90-1000).