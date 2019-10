Am September goufen eng 30 Mierschwéngercher am Escher Déierepark ausgesat. Einfach iwwer den Zonk gehäit.

Mëtt September hunn d'Mataarbechter am Escher Déierepark net schlecht gestaunt. Moies bei der Fidderung sinn hinne Mierschwéngercher opgefall, déi iwwer d'Nuecht hu missen do ofgesat ginn sinn. Eng 30 Stéck. D'Déiercher goufen iwwer en 1,80 Meter héijen Zonk gehäit.



Si waren all ängschtlech a verwëldert. Mëttlerweil geet et den Déiere besser. Si goufe mat Hëllef vun engem Déierendokter nees opgepäppelt.