4 Leit hu sech enthalen, 3 hunn "Nee" gesot an 259 Mol gouf et e "Jo".

Kämpferesch an emotional war de Kongress vun déi Gréng en Donneschdeg den Owend am Tramsschapp um Lampertsbierg. Eng 270 Leit waren am Sall a si hu mat ecrasanter Majoritéit dofir gestëmmt, datt den Henri Kox an d'Regierung noréckelt an do d'Funktioune vum Logementsminister a vum delegéierte Minister fir d'Défense an d'bannenzeg Sécherheet iwwerhëlt.

Direkt am Ufank vum Kongress huet de Parteipresident Christian Kmiotek sech un de Felix Braz adresséiert, fir him eng gutt Besserung ze wënschen.

Kongress vun Déi Gréng Um 19 Auer haten déi Gréng op hiren aussergewéinleche Kongress um Lampertsbierg invitéiert.

Genee dat hunn och all d'Leit am Sall gemaach, si hunn eng Kaart fir hire Kolleg ënnerschriwwen.

D'Evenementer zu Déifferdeng koumen natierlech och zur Sprooch. Et misst een dofir Suergen, datt esou eppes net méi virkënnt, esou de François Bausch, dee sech genee wéi d'Parteimemberen am Sall hannert d'Carole Dieschbourg gestallt huet. Et géif den Ament vill mat Ënnerstellunge geschafft, ma e Beweis fir Favoritismus géif et net ginn.

"All déi, déi dovun dreemen, datt d'Regierung ausernee fält, solle weider dreemen" mat deene Wieder ass dem François Bausch seng Interventioun op en Enn gaangen.

D'Semiray Ahmedova an d'Chantal Gary réckelen automatesch an hir nei Funktioun an der Lëtzebuerger Politik. D'Semiray Ahmedova réckelt fir de Roberto Traversini an d'Chamber no. D'Chantal Gary iwwerhëlt de Poste vum Henri Kox.

