Dozou gouf en Donneschdeg um Stater Geriicht e Mann veruerteelt, deen am Juli 2016 zu Bieles ouni Führerschäin ënnerwee war.

Speziell un dëser Affär war, dass de Mann ewell e Fuerverbuet vun 2010 bis 2031, spréch vun 21 Joer, Opweises hat.

E Mann, deen am Juni 2017 zu Nidderkäerjeng ënnert anerem voll gefuer war an ouni Luuchten un, ass dowéinst um Stater Geriicht zu enger Geldstrof vu 500 € an zu engem Fuerverbuet vun 20 Méint condamnéiert ginn. Hie war sengerzäit mat 2,15 Promill Alkohol am Blutt ënnerwee.